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Шэрон Стоун рассказала, что подвергалась сексуальному насилию со стороны своего деда

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:24

Американская актриса Шэрон Стоун, известная по триллеру «Основной инстинкт» и сериалу «Рэтчед», призналась, что она и ее сестра стали жертвами сексуального насилия со стороны своего деда. Об этом Стоун рассказала в интервью The New York Times.

О своем опыте артистка написала в автобиографической книге «The Beauty of Living Twice» («Красота жизни дважды»), которая вышла в продажу в США 30 марта. В мемуарах кинозвезда делится тяжелыми воспоминаниями из своего прошлого.

По словам Стоун, она решилась рассказать о насилии в своей семье после разговора с сестрой и мамой. Последняя сначала не хотела, чтобы дочь раскрывала тайну о деде. Сестре актрисы удалось переубедить ее.

«У моей мамы был большой прорыв. Когда я завершила книгу, я читала ее моей матери в течение трех дней. У меня тогда был грипп. Я была в постели, и она легла в постель со мной, пока я заканчивала книгу. А затем я записала полтора часа ее рассказов. И потом я переписала большую часть книги», — сказала Стоун.

Журналист The New York Times, проводивший интервью с актрисой, отметил, что ей удалось описать все печальные события жизни — в том числе тяжелую травму шеи в подростковом возрасте и смерть дяди — с определенной долей юмора.

«Я действительно думаю, что мы должны встречать жизнь с определенной долей изящества, и юмор помогает этому. <…> Я не боюсь своей тени», — отметила Стоун.

Ранее Шэрон Стоун высказалась против культуры отмены, а также рассказала о том, как снималась скандальная сцена из «Основного инстинкта». По словам актрисы, члены съемочной группы убедили ее сняться без белья путем обмана. Стоун могла помешать выпуску провокационного эпизода на экран, но после раздумий не стала этого делать.

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