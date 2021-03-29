Умер лидер группы «Старый приятель» Александр Зарецкий

Лидер музыкальной группы «Старый приятель» Александр Зарецкий скончался в больнице на 54-м году жизни. Об этом сообщили его коллеги в инстаграм-аккаунте коллектива.
Причиной смерти Зарецкого стали последствия коронавируса. После перенесенного COVID-19 у музыканта случился инфаркт. В последние дни он находился в коме.
Зарецкому исполнилось 53 года на прошлой неделе. Тогда он сообщал, что «технически» оправился от коронавируса и уже находится не на карантине. Артист, впрочем, собирался провести дома еще три недели.
Александр Зарецкий основал группу «Старый приятель» вместе с гитаристом Андреем Шуриковым в 1995 году. Коллектив записал 10 альбомов, последний — «Время» — вышел в прошлом году.