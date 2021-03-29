перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Жители Измайлова выступили против тренировок для детей с синдромом Дауна в своем дворе 1:00
Шэрон Стоун рассказала, что подвергалась сексуальному насилию со стороны своего деда 0:24
Умер лидер группы «Старый приятель» Александр Зарецкий Вчера в 23:17
Исследование: видеоконференции менее эффективны, чем аудиозвонки Вчера в 22:54
Против Светланы Тихановской возбудили уголовное дело. Ее обвинили в подготовке терактов в Беларуси Вчера в 22:12
BBC/YouTube Пользователи собрали неприятные факты, которые вы могли не знать (да и не очень-то хотели)
Пользователи собрали неприятные факты, которые вы могли не знать (да и не очень-то хотели) Вчера в 21:41
В США переснимут российский триллер «Спутник». Ремейк разработает автор «Бэтмена» Вчера в 21:39
Disney объявил актерский состав сериала «Оби-Ван Кеноби» Вчера в 21:05
Освобождение Суэцкого канала, трейлер нового фильма Гая Ричи и другие новости дня Вчера в 20:44 Дайджест
Госдума рассмотрит законопроект о запрете операций животным без медицинской необходимости Вчера в 20:42
В Powerhouse пройдет шоукейс-фестиваль и презентация лейбла Lineup Music Вчера в 20:07
Beyonce/Instagram Бейонсе ограбили более чем на миллион долларов. Воры забрали платья и сумки певицы
Бейонсе ограбили более чем на миллион долларов. Воры забрали платья и сумки певицы Вчера в 19:37
Вышел первый трейлер нового фильма Гая Ричи «Гнев человеческий» Вчера в 18:45
Рядом с «Севкабель портом» появится социальный кластер. На его создание открыли сбор средств Вчера в 18:42
«Полностью невиновен»: Вуди Аллен ответил на обвинения в домогательствах к приемной дочери Вчера в 18:39
Доступная среда, детское «Архстояние» и глэмпинг: Никола-Ленивец раскрыл программу нового сезона Вчера в 18:35
Кино ТВ Критик Зинаида Пронченко обсудила экранизации романа «Лолита» в ютьюб-шоу «Экранная копия»
Критик Зинаида Пронченко обсудила экранизации романа «Лолита» в ютьюб-шоу «Экранная копия» Вчера в 18:18
Политех представит программу, посвященную освоению космоса. В ней — бранч, выставка и квесты Вчера в 17:57
Boston Dynamics показала нового робота. Он предназначен для переноса коробок на складах Вчера в 17:47
Okko эксклюзивно покажет церемонию вручения наград премии «Оскар» в прямом эфире Вчера в 17:29
Отключить рекламу

Умер лидер группы «Старый приятель» Александр Зарецкий

Юлия Онодэра
Вчера в 23:17

Лидер музыкальной группы «Старый приятель» Александр Зарецкий скончался в больнице на 54-м году жизни. Об этом сообщили его коллеги в инстаграм-аккаунте коллектива.

Причиной смерти Зарецкого стали последствия коронавируса. После перенесенного COVID-19 у музыканта случился инфаркт. В последние дни он находился в коме.

Зарецкому исполнилось 53 года на прошлой неделе. Тогда он сообщал, что «технически» оправился от коронавируса и уже находится не на карантине. Артист, впрочем, собирался провести дома еще три недели.

Александр Зарецкий основал группу «Старый приятель» вместе с гитаристом Андреем Шуриковым в 1995 году. Коллектив записал 10 альбомов, последний — «Время» — вышел в прошлом году.

События недели на afisha.ru
боевик
Годзилла против Конга
Масштабный кроссовер с участием гигантских монстров
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
боевик
Вспомнить все
Футуристический боевик Пола Верхувена со Шварценеггером
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
боевик
Дочь волка
Фильм о выживании женщины и спасении ребенка

Другие материалы по темам

Люди
Александр Зарецкий
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить