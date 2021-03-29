Умер лидер группы «Старый приятель» Александр Зарецкий

Лидер музыкальной группы «Старый приятель» Александр Зарецкий скончался в больнице на 54-м году жизни. Об этом сообщили его коллеги в инстаграм-аккаунте коллектива.

Причиной смерти Зарецкого стали последствия коронавируса. После перенесенного COVID-19 у музыканта случился инфаркт. В последние дни он находился в коме.