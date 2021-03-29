Исследование: видеоконференции менее эффективны, чем аудиозвонки

Работа во время видеоконференций с коллегами менее продуктивна, чем во время аудиозвонков. К таким выводам пришли ученые из американского Университета Карнеги-Меллона в исследовании, опубликованном на портале Plos One.

Они обнаружили, что наличие видеоизображения отвлекает сотрудников и снижает их коллективных интеллект. «Это приводит к неравному вкладу в разговор и нарушает синхронизацию голосов», — пояснила Анита Уильямс Вулли из Tepper School of Business.

Наиболее важными, как выяснили исследователи, для эффективной работы оказались звуковые сигналы. При аудиозвонке люди более равномерно участвуют в разговоре, поскольку лишены дополнительных возможностей для коммуникации. При видеосовещании часть команды с большей вероятностью будет молчать.

Эксперимент по оценке влияния видео- и аудиозвонков проводился на примере 99 пар. Каждая из них в течение получаса выполняла шесть различных заданий. Результаты этого тестирования оказались выше у участников, которые не могли общаться невербально.