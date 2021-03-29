Против Светланы Тихановской возбудили уголовное дело. Ее обвинили в подготовке терактов в Беларуси

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против оппозиционного политика Светланы Тихановской и участников проекта BYPOL. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Фигурантов дела обвиняют в подготовке терактов на территории Беларуси. По мнению прокуратуры, Тихановская вместе с бывшими силовиками пыталась «произвести взрывы и поджоги» в Минске и других городах несколько дней назад.

«Как следует из материалов, в планы организаторов входило обвинить представителей органов государственной власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей», — заявили в ведомстве.

По словам генпрокурора Беларуси Андрея Шведа, «настоящее уголовное дело является еще одним фактом, подтверждающим, что так называемая оппозиция для достижения своих преступных целей по захвату власти не гнушается ничем».

Он отметил, что «серьезную террористическую угрозу» удалось пресечь сотрудникам КГБ и МВД. Они задержали с поличным некоего «гражданина Малейчука» — он дал показания об организаторах и участниках теракта.

В пресс-службе Тихановской обвинения назвали «новым мемом». «Просто над шутками про Ника и Майка больше никто не смеется», — отметили представители оппозиционного политика, вспомнив про нашумевший «разговор Варшавы и Берлина».