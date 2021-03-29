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Дайджест

Освобождение Суэцкого канала, трейлер нового фильма Гая Ричи и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:44

Контейнеровоз Ever Given больше не перегораживает Суэцкий канал — его развернули и повезли на осмотр. Однако пользователи не спешат с ним расставаться: они создали сайт, на котором судно можно забросить в любое место на планете.

Алексей Навальный рассказал, что за две недели в колонии получил шесть выговоров. И это не предел — на рассмотрении у дисциплинарной комиссии находится еще 20 рапортов на него.

Директор ФБК (признан в России иноагентом) Иван Жданов сообщил, что его отца арестовали по делу о превышении должностных полномочий. Жданов считает, что дело связано с его политической деятельностью.

МВД разработает единую платформу учета мигрантов, которая будет включать их цифровые профили. Она позволит иностранцам получать госуслуги, заключать трудовые договоры и платить налоги.

В России за сутки выявили 8711 новых случаев COVID-19. Умерли 293 пациента, вылечились 7280.

В Чехии обнаружили новый штамм коронавируса. Эта мутация не опаснее британской и южноафриканской разновидностей.

Лувр оцифровал и опубликовал онлайн свою коллекцию. Это 480 тыс. произведений искусства, которые теперь доступны всем.

Фильм «Никто» Ильи Найшуллера оказался самым кассовым фильмом недели в США. Он заработал 6,7 млн на 2460 площадках страны.

Вышел первый трейлер фильма Гая Ричи «Гнев человеческий» с Джейсоном Стэтемом в главной роли. Картина расскажет о мужчине, который внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы найти виновных в смерти сына.

Вуди Аллен прокомментировал фильм «Аллен против Фэрроу», в котором его обвиняют в сексуализированном насилии к приемной дочери. Он продолжает отрицать обвинения, заявляя, что вся ситуация выглядит нелепо.

Фанат Marvel посмотрел в кино «Мстители: Финал» 191 раз и попал в Книгу рекордов Гиннесса. В общей сложности за просмотром фильма он провел 34 571 минуту — это 575 часов, или чуть больше 24 дней.

The Weeknd решил продать уникальную цифровую копию (NFT) своего трека. С учетом популярности артиста цена лота может составить десятки миллионов долларов.

Киноклуб «Афиша» покажет на большом экране фильм «Вспомнить все» Пола Верхувена. Спецпоказ пройдет 30 марта, в 19.30, в кинотеатре «Формула Кино Европа».

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