Госдума рассмотрит законопроект о запрете операций животным без медицинской необходимости

Мосгордума внесла в Госдуму проект поправок к закону «Об ответственном обращении с животными». Документ предлагает запретить проводить операции животным без медицинских показаний. Об этом сообщил «Интерфакс».

Под запретом могут оказаться все хирургические манипуляции, а также иные «изменения анатомических либо физиологических качеств и свойств животного как биологического вида». Операции приравняют к жестокому обращению, если они будут приводить к гибели, увечью или «иному повреждению здоровья» животного, а также к «непереносимой боли».

Исключение сделают только для предотвращения появления нежелательного потомства и оказания срочной помощи. Дополнительные послабления к закону могут быть отдельно приняты на региональном уровне.

В первую очередь, как отмечают авторы законопроекта, запрет направлен на защиту кошек от калечащих операций по удалению сухожилий (тендонэктомия) и ампутации третьей фаланги пальца с когтем (онихэктомия). Их осуществляют, чтобы животные не могли царапаться.

Большинство ветеринаров считают, что подобные вмешательства наносят непоправимый вред здоровью кошек, приводят к постоянным болям в лапах, нарушению равновесия, изменению походки, ослаблению мышц спины и лап.

Депутаты предлагают не только запретить ненужные операции, но и ввести запрет на их пропаганду.