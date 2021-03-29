перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Powerhouse пройдет шоукейс-фестиваль и презентация лейбла Lineup Music 20:07
Beyonce/Instagram Бейонсе ограбили более чем на миллион долларов. Воры забрали платья и сумки певицы
Бейонсе ограбили более чем на миллион долларов. Воры забрали платья и сумки певицы 19:37
Вышел первый трейлер нового фильма Гая Ричи «Гнев человеческий» 18:45
Рядом с «Севкабель портом» появится социальный кластер. На его создание открыли сбор средств 18:42
«Полностью невиновен»: Вуди Аллен ответил на обвинения в домогательствах к приемной дочери 18:39
Доступная среда, детское «Архстояние» и глэмпинг: Никола-Ленивец раскрыл программу нового сезона 18:35
Кино ТВ Критик Зинаида Пронченко обсудила экранизации романа «Лолита» в ютьюб-шоу «Экранная копия»
Критик Зинаида Пронченко обсудила экранизации романа «Лолита» в ютьюб-шоу «Экранная копия» 18:18
Политех представит программу, посвященную освоению космоса. В ней — бранч, выставка и квесты 17:57
Boston Dynamics показала нового робота. Он предназначен для переноса коробок на складах 17:47
Okko эксклюзивно покажет церемонию вручения наград премии «Оскар» в прямом эфире 17:29
Пенсионерку из Крыма осудили за шпионаж в пользу Украины 16:45
Минздрав получил документы на регистрацию еще одной вакцины — «Спутник Лайт»
Минздрав получил документы на регистрацию еще одной вакцины — «Спутник Лайт» 16:30
Контейнеровоз Ever Given вернули в фарватер. Больше он не перегораживает Суэцкий канал Обновлено в 16:22
Фанат посмотрел в кино «Мстители: Финал» 191 раз и попал в Книгу рекордов Гиннесса 15:59
Теперь судно Ever Given можно поместить куда угодно. Посмотрите, как оно заблокировало Москву-реку! 15:48
Умер музыкальный продюсер Малкольм Сесил. Он был клавишником Стиви Уандера 15:46
«Вписка»/YouTube «Круто, ты попал на ТВ»: шоу «Вписка» сделало выпуск про то, как начиналась «Фабрика звезд»
«Круто, ты попал на ТВ»: шоу «Вписка» сделало выпуск про то, как начиналась «Фабрика звезд» 15:39
Конфликт вебкам-модели с отцом в новом трейлере российского сериала «Happy End» 15:02
Лувр оцифровал всю свою коллекцию. Архив доступен онлайн бесплатно! 14:45
«Bad Guy»: Навальный получил шесть выговоров за две недели в колонии 13:53
Отключить рекламу

Бейонсе ограбили более чем на миллион долларов. Воры забрали платья и сумки певицы

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:37

Американскую певицу Бейонсе ограбили более чем на миллион долларов. Об этом сообщил TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Неизвестные преступники дважды проникли на склады в Лос-Анджелесе, где хранились вещи артистки, и вынесли оттуда ее дорогие сумки и платья. Помимо самой Бейонсе, от кражи пострадал и один из ее стилистов.

Полиция Лос-Анджелеса уже начала расследование случившегося. Однако пока никто из подозреваемых во взломе складов Parkwood Entertainment (компания певицы, которой принадлежат три вскрытых хранилища) не был задержан.

По словам издания, в последнее время подобные преступления участились. В январе грабители также ворвались в хранилище, принадлежащее Майли Сайрус, — у нее пропали вещи и семейные фото.

В феврале в Голливуде похитили во время прогулки двух собак Леди Гаги. Через несколько дней псов нашли невредимыми. За их возвращение певица обещала заплатить 500 тыс. долларов.

События недели на afisha.ru
боевик
Годзилла против Конга
Масштабный кроссовер с участием гигантских монстров
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
боевик
Вспомнить все
Футуристический боевик Пола Верхувена со Шварценеггером
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
фантастика
Поступь хаоса
Приключенческий фильм с Томом Холландом и Мадсом Миккельсеном от режиссера «Борна»

Другие материалы по темам

Теги
МВД
Люди
Стефани Джерманотта
Майли Сайрус
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить