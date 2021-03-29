Бейонсе ограбили более чем на миллион долларов. Воры забрали платья и сумки певицы

Американскую певицу Бейонсе ограбили более чем на миллион долларов. Об этом сообщил TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Неизвестные преступники дважды проникли на склады в Лос-Анджелесе, где хранились вещи артистки, и вынесли оттуда ее дорогие сумки и платья. Помимо самой Бейонсе, от кражи пострадал и один из ее стилистов.

Полиция Лос-Анджелеса уже начала расследование случившегося. Однако пока никто из подозреваемых во взломе складов Parkwood Entertainment (компания певицы, которой принадлежат три вскрытых хранилища) не был задержан.

По словам издания, в последнее время подобные преступления участились. В январе грабители также ворвались в хранилище, принадлежащее Майли Сайрус, — у нее пропали вещи и семейные фото.

В феврале в Голливуде похитили во время прогулки двух собак Леди Гаги. Через несколько дней псов нашли невредимыми. За их возвращение певица обещала заплатить 500 тыс. долларов.