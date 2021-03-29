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Пользователи собрали неприятные факты, которые вы могли не знать (да и не очень-то хотели)

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:41

Пользователи Reddit создали тред, в котором поделились малоизвестными фактами из жизни. Они веселят, пугают, вызывают недоумение или отвращение, в них даже сложно поверить, но их правдивость не вызывает сомнений.

«Афиша Daily» собрала некоторые их них, предварительно проверив на достоверность.

Раньше младенцев оперировали без анастезии

Даже если предстояла операция на открытом сердце. Это объяснялось тем, что анестетик мог убить ребенка или сильно навредить его здоровью. Так продолжалось до 1987 года, когда сообщество врачей объявило такую практику неэтичной.

Есть вид бессонницы, который приводит к смерти

Он называется «фатальная семейная бессонница». Это наследственное и неизлечимое заболевание, которое прогрессирует с возрастом. Больной неизбежно умирает в течение нескольких месяцев или лет после ее обнаружения. Но не стоит бояться, если у вас бессонница прямо сейчас, ведь болезнь очень редкая: ее диагностировали у членов всего 40 семей.

Собаки любят терзать пищащие игрушки, потому что они напоминают крики добычи от боли

Это объясняется схожестью собачьих и волчьих инстинктов. Игрушечный писк сравним со звуками от испуганной или раненой добычи — они активируют врожденное волчье желание продолжать атаковать. Когда игрушка замолкает, собака понимает, что «убила» свою добычу, и теряет к ней интерес.

Опухоль в человеческом теле может вырастить зубы

А еще полностью развитые ткани и органы, включая волосы, зубы, мышцы, кости и даже мозг. Правда, далеко не каждая опухоль, а конкретно одна — тератома. Чаще всего ее находят в копчике, голове и шее, тестикулах и яичниках.

Анальные железы бобра выделяют вещество, которое применяют для создания ванильного ароматизатора

Оно называется кастореум, или бобровая струя. Им животное метит свою территорию. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов США считает кастореум «в целом безопасной» добавкой, а производители широко используют его в парфюмерии и пищевых продуктах уже не менее восьмидесяти лет.

В неделю человек съедает около пяти граммов пластика — примерно одну банковскую карту

С таким заявлением выступил Всемирный фонд дикой природы в 2019 году. В организации понадеялись, что правительства стран наконец-то обратят внимание на загрязнение пластиком окружающей среды.

Есть рыбы, которые живут в заднем проходе морских огурцов

Это рыбы семейства карповые. Они часто живут внутри различных беспозвоночных, включая морских огурцов. Поскольку морской огурец дышит, впитывая воду через анус, рыба ждет, когда он начнет вдыхать, и заплывает внутрь.

Попугаи часто воспринимают своего хозяина как романтического партнера до конца жизни, а после его смерти впадают в тяжелую депрессию

Состояние попугая может быть настолько тяжелым, что он начнет вырывать на себе перья.

Тела насмерть замерзших альпинистов на Эвересте используют как ориентиры

И таких ориентиров на горе больше 200. Некоторые из них лежат еще с начала века, но в условиях низких температур буквально законсервировались.

Возможно, в протезах Джорджа Вашингтона стояли зубы рабов

Все свое президентство Вашингтон ходил с протезами, изготовленными из свинца, латуни, золота и стальных пружин. В XIX веке в такие обычно вставляли искусственные зубы из смеси коровьих зубов. Однако использование зубов порабощенных людей также не было чем‑то необычным, по крайней мере для очень небольшого процента людей с протезами. Есть версия, что в 1784 году Вашингтон купил у темнокожих рабов девять зубов.

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