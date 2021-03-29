Рядом с «Севкабель портом» появится социальный кластер. На его создание открыли сбор средств

Основатели инклюзивных мастерских «Простые вещи» открыли сбор средств на строительство социального кластера в Петербурге рядом с «Севкабель-портом». Об этом они сообщили на краудфандинговой платформе «Планета».

Кластер будет называться «Нормальное место» и должен вместить в себя керамическую, швейную, графическую, столярную и кулинарную мастерские, типографию, арт-студию с выставочным пространством, коворкинг, столовую, переговорные и зал двигательной активности.

По плану создателей проекта все эти помещения будут занимать второй этаж здания. На первом уровне расположатся магазин «Спасибо!» с шоу-румом и игровой зоной для детей, а также кафе «Огурцы» — в нем смогут работать люди с особенностями развития.

Весь центр будет отдан под нужды некоммерческих организаций и социальных предприятий. В частности, студия «Да» откроет в кластере медиакласс, который поможет детям с инвалидностью, выпускникам интернатов и подопечным кризисных центров получить специальности.

По словам организаторов «Нормального места», в новом пространстве можно будет «поработать или поучиться в мастерской, послушать лекцию или концерт, поесть или купить вещи невероятной красоты, посмотреть выставку, наконец, просто отдохнуть от дел».

«Но главная наша задача — сделать так, чтобы проекты и пространства перестали делить на инклюзивные и нет, чтобы особенности стали равноправной частью разнообразия», — подчеркнули авторы кластера.

В данный момент они собирают деньги на заливку пола, отделочные материалы для перегородок, стен, на электрику и водоснабжение, пожарное оснащение и вентиляцию, монтажные и отделочные работы. На них требуется более 6 млн рублей.

«Сумма, которую мы поставили в целях проекта, покрывает только часть затрат на ремонт, но мы уверены, что сможем найти партнеров для сокращения прямых расходов. Мы уже согласовали большие скидки на отдельные работы», — рассказали представители проекта.

Они надеются, что мастерские в «Нормальном месте» заработают уже в июле 2021 года. В течение года планируется запустить все проекты кластера. Непосредственно ремонт пространства начнется 4 апреля.

В прошлом году «Афиша Daily» рассказывала об инклюзивных ресторанах, в том числе о проекте «Огурцы» — одной из инициатив «Простых вещей».