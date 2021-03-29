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Доступная среда, детское «Архстояние» и глэмпинг: Никола-Ленивец раскрыл программу нового сезона

Семён Гудошников
Сегодня в 18:35

Арт-парк «Никола-Ленивец» поделился с «Афишей Daily» программой сезона-2021. На его территории (которую сделают более доступной) обустроят глэмпинг, проведут «Архстояние» и его семейный вариант, организуют фестиваль для любителей активного отдыха и многое другое. А теперь обо всем по порядку.

Инклюзивная программа «Никола-Ленивец. Доступно. Для всех»

В 2021 году территория Никола-Ленивца и его мероприятия станут доступнее для людей с различными формами инвалидности. Для них адаптируют информационные материалы: карты, навигацию и сайт. Любой гость, по словам представителей парка, сможет построить комфортный маршрут, увидев те места и объекты, которые ему хочется.

Сотрудники Никола-Ленивца пройдут тренинги по пониманию инвалидности. Будет разработана и специальная серия экскурсий: на русском жестовом языке для глухих и слабослышащих гостей, а также терапевтическая прогулка для людей с особенностями ментального развития.

Появится 15-километровый трекинг по лучшим местам арт-парка, который можно преодолеть на коляске, а также дополнительные места в кемпинге для посетителей с инвалидностью и их близких.

«Архстояние детское: Супер Future»

С 25 по 27 июня в парке пройдет 7-й фестиваль современного искусства для всей семьи. В этом году его посвятят профессиям будущего. На фестивале откроют новое игровое пространство, которое будет интересно всем детям, в том числе с инвалидностью.

В программе — инклюзивные занятия для юных походников, мастер-классы от Новой Третьяковки, Музея Москвы, Гослитмузея, Зеленой школы парка Горького и Музея AZ, кинопоказы под открытым небом, дневные и ночные экскурсии и маршруты, а также концерт группы «СБПЧ».

«Архстояние-2021: Личное»

Традиционное «Архстояние» продлится в Никола-Ленивце с 23 по 25 июля. Его участники попробуют ответить на вопрос, что для них — личное. Такая тема выбрана, поскольку из‑за пандемии люди стали чаще оставаться в замкнутом пространстве наедине с собой и обращаться к себе.

Архитектор, основатель Архитектурной мастерской Тотана Кузембаева Тотан Кузембаев представит «Мавзолей мечты», главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов — объект «Русское идеальное», а художник Владимир Наседкин — «Пьяный забор».

На «Архстоянии» появится работа победителей открытого конкурса Василисы Прокопчук и Евгения Брагина. Их проект «Непроходимая чаща» выбрали из 250 заявок со всего мира. Главной задачей конкурсантов было создать произведение искусства, доступное каждому. «Непроходимая чаща» — это объект с подвижными стенами из свисающих ветвей. Находясь в его центре, посетитель может сосредоточиться на себе и пространстве и попытаться найти обратный путь, закрыв глаза.

Также в программе — масштабный аудиоперформанс, созданный специально для арт-парка импресарио Федором Елютиным, лекторий, концерты и звуковые инсталляции от артистов, кочующих по парку.

Школа Никола-Ленивца «Как и зачем строить рай на земле?»

Команда Никола-Ленивца проведет с апреля по июль образовательную программу о социокультурном развитии территорий. Она будет состоять из онлайн-лекций и практических встреч в малых группах, во время которых обсудят реальные проекты.

Занятия проведут управляющие партнеры Никола-Ленивца и эксперты по развитию территорий и социокультурному проектированию: Иван Полисский, Юлия Бычкова, Антон Кочуркин, Дмитрий Ойнас, Иван Курячий, Алиса Багдонайте, Радмила Хакова, Александра Хазина, Сергей Георгиевский и другие.

Слушатели смогут разобраться, как создавать и менять пространства любого масштаба — от небольшого парка до целого города, а также как управлять креативным бизнесом и делать его финансово успешным.

Глэмпинг «Угруан»

В мае в Никола-Ленивце появится глэмпинг «Угруан» — красивый палаточный лагерь со всеми удобствами. Его проект выиграл грант от «Ростуризма». Глэмпинг расположится вокруг единственной цветной скульптуры парка — 27-метрового «Угруана» Николая Полисского. Его семь просторных тентов оборудуют личными душами и туалетом.

SportMarafon Fest

C 18 по 20 июня в Никола-Ленивце состоится фестиваль для любителей активного отдыха. Посетить его смогут более 7000 человек, в программе — забеги и велозаезды, соревнования по ориентированию, мастер-классы, занятия йогой и пилатесом, тестирование туристического снаряжения, кулинарное шоу, песни у костра, дискотека и большой концерт.

Signal

Фестиваль электронной музыки и современного искусства Signal пройдет в этом году с 19 по 22 августа. Основная его программа займет четыре главные сцены: Signal, Möbius, Prizma и Meadow. В составе хедлайнеров будут артисты, выступления которых перенесли из‑за закрытия границ.

Конференция

C 9 по 11 сентября Никола-Ленивец будет подводить итоги своей инклюзивной программы. Команда арт-парка расскажет об опыте создания пространств, доступных для всех, и узнает, как с этой задачей справляются другие фестивали, музеи и парки. Результатом конференции должна стать методическая брошюра с практическими материалами и архитектурными планами выполненных проектов.

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