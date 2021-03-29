Вышел первый трейлер нового фильма Гая Ричи «Гнев человеческий»

В центре сюжета — загадочный и холодный на вид герой по имени Эйч, внутри которого на самом деле пылает жажда правосудия. В поисках виновных в смерти сына он внедряется в инкассаторскую компанию, после чего начинается запутанная игра, где «у каждого своя роль, но все оказываются под подозрением».

В сети появился первый трейлер нового фильма Гая Ричи «Гнев человеческий» («Wrath of Man»). В главной роли — Джейсон Стэтем .

В фильме также снялись Скотт Иствуд, Джош Хартнетт, Холт МакКаллани, Эдди Марсан и Лаз Алонсо.

«Гнев человеческий» — четвертый совместный фильм для Гая Ричи и Джейсона Стэтема после картин «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш» и «Револьвер». В российский прокат лента выйдет 22 апреля.

Кроме того, сейчас режиссер и актер, которые являются довольно близкими друзьями, закончили работу над еще одним проектом. Ранее он носил название «Пять глаз», но сейчас кинематографист называет его «Безымянный фильм Гая Ричи».