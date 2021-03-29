Критик Зинаида Пронченко обсудила экранизации романа «Лолита» в ютьюб-шоу «Экранная копия»

Речь идет об экранизациях Стэнли Кубрика 1962 года и Эдриана Лайна 1997 года. Через их сравнение Стаховский и Пронченко выделяют сильные и слабые стороны обеих картин, пытаются определить своего фаворита и пробуют понять, чем же зрителя выводит из себя персонаж Лолиты в ленте 1997 года.

На ютьюб-канале «Кино ТВ» появился новый эпизод программы «Экранная копия». В нем ведущий Евгений Стаховский и кинокритик Зинаида Пронченко обсуждают роман «Лолита» Владимира Набокова и два фильма, поставленных по нему.

Герои программы обсудили, почему Стэнли Кубрик выбирает комедийную интонацию для своего фильма, как чрезмерная серьезность Эдриана Лайна сыграла с ним злую шутку, в каких фильмах мы слышим эхо романа Набокова, возможно ли было сегодня экранизировать «Лолиту» и кто бы из режиссеров мог на это решиться.

«Ни тот ни другой фильмы сегодня не представимы. Сегодня у нас новая реальность и „новая этика“, новые, возможно, пуританские представления о том, что допустимо и что нет. Экранизировать „Лолиту“ заново возможно, только если впадать в дидактику и прямо осуждать эту преступную страсть к несовершеннолетней», — считает Зинаида Пронченко.

Кроме того, психолог Мария Бразговская ставит диагноз Гумберту, а литературный критик Галина Юзефович рассказывает, можно ли рассматривать произведение Набокова как эротический роман и есть ли в книге вообще та самая эротика.

В предыдущем выпуске «Экранной копии» кинокритик Ксения Реутова провела беседу с Евгением Стаховским о романе «Маленькие женщины» Луизы Мэй Олкотт и фильмах, основанных на нем. Они поговорили о четырех основных экранизациях книги и еще одной, которую зритель, возможно, пропустил.