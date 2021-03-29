Политехнический музей представит специальную программу ко Дню космонавтики. Она будет посвящена освоению внеземного пространства и влиянию межпланетных экспедиций на жизнь на Земле. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятий.

Среди запланированных событий — открытие выставки «Космос рядом» в Ильинском сквере 5 апреля, встречи с астрономами и астрофизиками, а также научные квесты. На первую дискуссию из цикла «Большие вопросы» можно зарегистрироваться на сайте — она пройдет 30 марта.

11 апреля в Политехе организуют встречу для детей в формате «100 вопросов ученому». На ней юные любители науки смогут пообщаться с астрофизиком Сергеем Поповым. Он расскажет о современных задачах ученых и возникновении первых звезд.

В этот же день взрослая аудитория музея сможет присоединиться к бранчу с астрофизиком Юрием Ковалевым. Он состоится в Community Moscow и будет посвящен наблюдениям за космосом, фотографированию черных дыр и устройству Вселенной.

С 12 апреля Политех запустит в Minecraft серию квестов, посвященных колонизации Марса. Их участники узнают, почему взлетает ракета и как отличается гравитация на разных небесных телах, что необходимо взять с собой в экспедицию и какой может быть колония на другой планете.

В марте Политехнический музей открыл новую публичную программу. В ней появились воскресные бранчи с учеными, а также запустился проект для детей мигрантов «Облака разных размеров и цветов».