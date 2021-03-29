Boston Dynamics показала нового робота. Он предназначен для переноса коробок на складах

Компания Boston Dynamics представила прототип своего нового робота Stretch. Он предназначен для перемещения товаров на складах и в распределительных центрах. Об этом сообщается на сайте производителя.
Stretch — универсальный мобильный робот, который способен переносить ящики и коробки с помощью руки с присосками. А благодаря мобильной базе он может перемещаться туда, где необходимы погрузка или разгрузка. Все это устраняет необходимость в перестраивании помещения или создании дорогой инфраструктуры.
Робот умеет маневрировать в ограниченном пространстве, преодолевать препятствия и съезды. Он также оснащен технологией компьютерного зрения Boston Dynamic, которая помогает ему приспосабливаться к меняющимся планировкам и находить коробки для конкретных клиентов.
В отличие от предыдущих проектов Stretch разработан в максимально практичном стиле. Он имеет квадратную платформу с набором колес, панель восприятия с камерами и датчиками и ту самую роботизированную руку с набором присосок для переноса товаров. Конструкция позволяет перемещать ящики весом до 23 килограмм.
Коммерческие поставки Stretch клиентам должны начаться в 2022 году. Стоимость разработки пока не раскрывается.