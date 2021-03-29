Okko эксклюзивно покажет церемонию вручения наград премии «Оскар» в прямом эфире

Мультимедийный сервис Okko проведет эксклюзивную прямую трансляцию 93-й церемонии вручения наград премии «Оскар», которая начнется 26 апреля в 3.00 по московскому времени. Об этом «Афише Daily» рассказали представители платформы.

Эфир будет открыт для зарегистрированных пользователей Okko без дополнительной платы. После этого в онлайн-кинотеатре будет доступна полная запись события.

Церемония вручения «Оскара» пройдет одновременно в нескольких местах. Большая часть шоу будет проведена на железнодорожном объекте Union Station в центре Лос-Анджелеса. Также Deadline сообщал, что в программе будет задействован театр «Долби».

Представлять категории будут разные звезды шоу-бизнеса — единого ведущего на церемонии не будет. В таком формате мероприятие проходит уже третий год подряд.

Претенденты на «Оскар» были объявлены 15 марта. Лидером по количеству номинаций, в том числе за актерскую работу, стал «Манк» Дэвида Финчера — ему может достаться 10 статуэток. За награды также поборятся «Земля кочевников», «Борат», «Минари», «Суд над чикагской семеркой» и многие другие. С полным списком можно ознакомиться здесь.