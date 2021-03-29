Пенсионерку из Крыма осудили за шпионаж в пользу Украины

Севастопольский горсуд приговорил местную жительницу к тюремному заключению за шпионаж в пользу Украины. Она проведет 12 лет в колонии общего режима, сообщает «Интерфакс».

Женщина, родившаяся в Бахчисарае в 1955 году, по заданию украинской разведки собирала сведения об отдельном авиационном полку Черноморского флота. Ее задача была передавать информацию о сроках «действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и таблицам дежурного радиста и таблицам телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время».

Данные осужденной скрыты на официальном сайте суда, и ее фамилия не уточняется. Однако источники рассказали агентству, что речь идет о пенсионерке Галине Довгополой.

Уголовное дело по статье 275 УК РФ о государственной измене рассмотрели в закрытом режиме, поскольку в материалах содержались сведения, составляющие гостайну. Приговор был вынесен в середине прошлой недели.