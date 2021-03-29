перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Powerhouse пройдет шоукейс-фестиваль и презентация лейбла Lineup Music 20:07
Beyonce/Instagram Бейонсе ограбили более чем на миллион долларов. Воры забрали платья и сумки певицы
Бейонсе ограбили более чем на миллион долларов. Воры забрали платья и сумки певицы 19:37
Вышел первый трейлер нового фильма Гая Ричи «Гнев человеческий» 18:45
Рядом с «Севкабель портом» появится социальный кластер. На его создание открыли сбор средств 18:42
«Полностью невиновен»: Вуди Аллен ответил на обвинения в домогательствах к приемной дочери 18:39
Доступная среда, детское «Архстояние» и глэмпинг: Никола-Ленивец раскрыл программу нового сезона 18:35
Кино ТВ Критик Зинаида Пронченко обсудила экранизации романа «Лолита» в ютьюб-шоу «Экранная копия»
Критик Зинаида Пронченко обсудила экранизации романа «Лолита» в ютьюб-шоу «Экранная копия» 18:18
Политех представит программу, посвященную освоению космоса. В ней — бранч, выставка и квесты 17:57
Boston Dynamics показала нового робота. Он предназначен для переноса коробок на складах 17:47
Okko эксклюзивно покажет церемонию вручения наград премии «Оскар» в прямом эфире 17:29
Пенсионерку из Крыма осудили за шпионаж в пользу Украины 16:45
Минздрав получил документы на регистрацию еще одной вакцины — «Спутник Лайт»
Минздрав получил документы на регистрацию еще одной вакцины — «Спутник Лайт» 16:30
Контейнеровоз Ever Given вернули в фарватер. Больше он не перегораживает Суэцкий канал Обновлено в 16:22
Фанат посмотрел в кино «Мстители: Финал» 191 раз и попал в Книгу рекордов Гиннесса 15:59
Теперь судно Ever Given можно поместить куда угодно. Посмотрите, как оно заблокировало Москву-реку! 15:48
Умер музыкальный продюсер Малкольм Сесил. Он был клавишником Стиви Уандера 15:46
«Вписка»/YouTube «Круто, ты попал на ТВ»: шоу «Вписка» сделало выпуск про то, как начиналась «Фабрика звезд»
«Круто, ты попал на ТВ»: шоу «Вписка» сделало выпуск про то, как начиналась «Фабрика звезд» 15:39
Конфликт вебкам-модели с отцом в новом трейлере российского сериала «Happy End» 15:02
Лувр оцифровал всю свою коллекцию. Архив доступен онлайн бесплатно! 14:45
«Bad Guy»: Навальный получил шесть выговоров за две недели в колонии 13:53
Отключить рекламу

«Полностью невиновен»: Вуди Аллен ответил на обвинения в домогательствах к приемной дочери

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:39

В первом за 30 лет интервью режиссер Вуди Аллен в очередной раз заявил, что не домогался приемной дочери Дилан Фэрроу. Американский телеканал CBS снял разговор еще в июле прошлого года, однако премьера интервью состоялась на стриминговом сервисе Paramount+ только 28 марта — после выхода последней серии документального фильма HBO «Аллен против Фэрроу».

Это так нелепо, но осадок остался. Они по‑прежнему пытаются зацепиться если не за факт, то за возможность того, что я приставал к Дилан. Ничто из того, что я когда‑либо делал с Дилан, не может быть так истолковано.

Он полагает, что Дилан не сочиняет историю про изнасилование, а искренне в нее верит.

В 4-серийном фильме «Аллен против Фэрроу» впервые показали кадры, на которых семилетняя Дилан рассказывает, как Аллен завел ее на чердак и трогал ее интимные места. Показания девочки записала гражданская жена режиссера Миа Фэрроу.

Тизер мини-сериала «Аллен против Фэрроу»

Аллен также заявил, что никогда не жил и тем более не спал в доме актрисы Мии Фэрроу, а их отношения, по его словам, были далеки от супружеских. Аллен не уточнил, насколько был близок с Дилан Фэрроу, лишь назвав ее «хорошей девочкой». В сериале утверждается, что Дилан всегда была папиной дочкой — они проводили много времени вместе с Вуди, пока Миа занималась их новорожденным сыном Ронаном.

По поводу его брака с другой приемной дочерью Сун-и Превен он утверждает, что их отношения развивались «естественно» и «постепенно», и подчеркивает, что вместе с Превен они сами воспитали двух приемных детей. «Никто не отдаст двух девочек тому, кого считают педофилом», — добавил он.

Согласно официальным документам, на момент начала отношений Сун-и Превен и Вуди Аллена ей был 21 год. Но точная дата рождения девушки неизвестна — она сирота, сбежавшая от корейских родителей без документов, поэтому неясно, когда у нее наступили возраст согласия и совершеннолетие.

Актеров, пожалевших о работе с Алленом, он назвал «глупыми».

Они действуют из лучших побуждений, но они глупы. Все, что они делают, — преследуют совершенно невиновного человека и позволяют лжи существовать.

Сериал «Аллен против Фэрроу» критиковали за однобокость содержания — в проекте нет мнения защиты, а сам Аллен никак не комментировал его выход. Автор интервью Ли Коуэн говорит, что решение поговорить с Алленом приняли после долгих обсуждений и споров внутри редакции телеканала. «Верите вы Вуди Аллену или нет, нравится он вам или нет, но мы надеемся, что вы хотя бы захотите услышать его слова», — добавил журналист.

Первая серия мини-сериала «Аллен против Фэрроу» вышла 21 февраля и рассказывала о давнем конфликте актрисы Мии Фэрроу и режиссера Вуди Аллена. «Афиша Daily» объясняла, что нового появилось в голливудской истории и каким вещам из фильма не стоит верить на слово.

События недели на afisha.ru
боевик
Годзилла против Конга
Масштабный кроссовер с участием гигантских монстров
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
боевик
Вспомнить все
Футуристический боевик Пола Верхувена со Шварценеггером
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
фантастика
Поступь хаоса
Приключенческий фильм с Томом Холландом и Мадсом Миккельсеном от режиссера «Борна»

Другие материалы по темам

Теги
CBS
Афиша Daily
Люди
Дилан Фэрроу
Миа Фэрроу
Мия Фэрроу
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить