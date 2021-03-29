«Полностью невиновен»: Вуди Аллен ответил на обвинения в домогательствах к приемной дочери

В первом за 30 лет интервью режиссер Вуди Аллен в очередной раз заявил, что не домогался приемной дочери Дилан Фэрроу. Американский телеканал CBS снял разговор еще в июле прошлого года, однако премьера интервью состоялась на стриминговом сервисе Paramount+ только 28 марта — после выхода последней серии документального фильма HBO «Аллен против Фэрроу».

Это так нелепо, но осадок остался. Они по‑прежнему пытаются зацепиться если не за факт, то за возможность того, что я приставал к Дилан. Ничто из того, что я когда‑либо делал с Дилан, не может быть так истолковано.

Он полагает, что Дилан не сочиняет историю про изнасилование, а искренне в нее верит. В 4-серийном фильме «Аллен против Фэрроу» впервые показали кадры, на которых семилетняя Дилан рассказывает, как Аллен завел ее на чердак и трогал ее интимные места. Показания девочки записала гражданская жена режиссера Миа Фэрроу.

Тизер мини-сериала «Аллен против Фэрроу»

Аллен также заявил, что никогда не жил и тем более не спал в доме актрисы Мии Фэрроу, а их отношения, по его словам, были далеки от супружеских. Аллен не уточнил, насколько был близок с Дилан Фэрроу, лишь назвав ее «хорошей девочкой». В сериале утверждается, что Дилан всегда была папиной дочкой — они проводили много времени вместе с Вуди, пока Миа занималась их новорожденным сыном Ронаном. По поводу его брака с другой приемной дочерью Сун-и Превен он утверждает, что их отношения развивались «естественно» и «постепенно», и подчеркивает, что вместе с Превен они сами воспитали двух приемных детей. «Никто не отдаст двух девочек тому, кого считают педофилом», — добавил он. Согласно официальным документам, на момент начала отношений Сун-и Превен и Вуди Аллена ей был 21 год. Но точная дата рождения девушки неизвестна — она сирота, сбежавшая от корейских родителей без документов, поэтому неясно, когда у нее наступили возраст согласия и совершеннолетие. Актеров, пожалевших о работе с Алленом, он назвал «глупыми».

Они действуют из лучших побуждений, но они глупы. Все, что они делают, — преследуют совершенно невиновного человека и позволяют лжи существовать.

Сериал «Аллен против Фэрроу» критиковали за однобокость содержания — в проекте нет мнения защиты, а сам Аллен никак не комментировал его выход. Автор интервью Ли Коуэн говорит, что решение поговорить с Алленом приняли после долгих обсуждений и споров внутри редакции телеканала. «Верите вы Вуди Аллену или нет, нравится он вам или нет, но мы надеемся, что вы хотя бы захотите услышать его слова», — добавил журналист. Первая серия мини-сериала «Аллен против Фэрроу» вышла 21 февраля и рассказывала о давнем конфликте актрисы Мии Фэрроу и режиссера Вуди Аллена. «Афиша Daily» объясняла, что нового появилось в голливудской истории и каким вещам из фильма не стоит верить на слово.