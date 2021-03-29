Фанат посмотрел в кино «Мстители: Финал» 191 раз и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Фанат Marvel и персональный тренер из США Рамиро Аланис побил рекорд по количеству просмотров одного и того же фильма. Он сходил в кино на «Мстителей: Финал» 191 раз, попав в Книгу рекордов Гиннесса.

В общей сложности американец провел за просмотром любимого фильма 34 571 минуту — это 575 часов, или чуть больше 24 дней. Такое частое посещение кино повлияло на жизнь Аланиса — он отказался от части социальной жизни, перестал проводить время с семьей и забросил тренажерный зал. Как признался поклонник, из‑за отсутствия тренировок он потерял 7 килограмм мускулов.

Но Аланис рад, что пошел на это и теперь станет частью истории своей любимой франшизы. По его словам, с момента знакомства со вселенной Marvel ему всегда был наиболее близок по духу Стив Роджерс (Капитан Америка).

«Его персонаж воплощает в себе многие ценности, которые я отстаиваю: стремление к справедливости, доброту и желание думать о других прежде, чем о себе», — пояснил Аланис.