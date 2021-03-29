Умер музыкальный продюсер Малкольм Сесил. Он был клавишником Стиви Уандера

Сесил скончался после продолжительной болезни. Ему было 84 года.

Умер британский музыкальный продюсер Малкольм Сесил. Об этом в твиттере сообщили представители Фонда Боба Муга.

Продюсер родился и вырос в Лондоне. Начинал свою карьеру как джазовый басист. Позже он переехал в Нью-Йорк, где вместе с Робертом Маргулеффом создал электронный дуэт Tonto’s Expanding Head Band. Успех коллектива открыл возможности синтезаторов для мира поп-музыки.

Малкольм Сесил использовал при написании песен полифонический аналоговый синтезатор, что привлекло Стиви Уандера, с которым продюсер записал шесть албомов. Артист также сотрудничал с Гилом Скоттом-Хероном, Бобби Уомаком, The Isley Brothers, The Doobie Brothers и многими другими.