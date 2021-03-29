Лувр оцифровал всю свою коллекцию. Архив доступен онлайн бесплатно!

Лувр оцифровал и опубликовал онлайн всю свою коллекцию. Об этом сообщает CNN.
Сейчас оцифрованы 480 тыс. произведений искусства, и архив будет пополняться. Он доступен бесплатно для всех желающих.
На сайте представлены произведения искусства из коллекций восьми отделов музея — от исламского искусства и скульптур эпохи Возрождения до египетских древностей и картин художников со всего мира. Ориентироваться в отделах поможет интерактивная карта.
Директор музея Жан-Люк Мартинез отметил, что зрители онлайн коллекции смогут увидеть работы независимо от того, выставлены ли они в музее, взяты во временное пользование или находятся на хранении. Он считает, что архив побудит больше людей посетить сам Лувр.
В 2020 году посещаемость парижского музея сократилась за год на 72% из‑за пандемии коронавируса. В 2019 году на коллекцию Лувра пришли посмотреть 9,6 млн человек, в то время как в 2020-м — только 2,7 млн. Рекордный показатель был зафиксирован в 2018 году — тогда посещаемость достигла 10,2 млн человек.