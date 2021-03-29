Лувр оцифровал всю свою коллекцию. Архив доступен онлайн бесплатно!

Лувр оцифровал и опубликовал онлайн всю свою коллекцию. Об этом сообщает CNN.

Сейчас оцифрованы 480 тыс. произведений искусства, и архив будет пополняться. Он доступен бесплатно для всех желающих.

На сайте представлены произведения искусства из коллекций восьми отделов музея — от исламского искусства и скульптур эпохи Возрождения до египетских древностей и картин художников со всего мира. Ориентироваться в отделах поможет интерактивная карта.