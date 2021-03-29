«Bad Guy»: Навальный получил шесть выговоров за две недели в колонии

Алексей Навальный за две недели пребывания в исправительной колонии № 2 в Покрове получил шесть выговоров. Об этом политик написал у себя в соцсетях.
По его словам, выговоры выносит ему комиссия из семи человек. «Когда они отчитывают меня, сидя под портретом Путина, я вспоминаю, как в школе меня отчитывали на педсовете. Очень похоже», — отметил Навальный.
«Получаешь два выговора и можешь уехать в ШИЗО, а штука это неприятная, условия там близки к пыточным», — добавил он.
Оппозиционер заявил, что на рассмотрении у дисциплинарной комиссии есть еще 20 рапортов на него. В частности, за то, что он «встал с кровати на 10 минут раньше команды „подъем“», «отказался смотреть видеоколлекцию, назвав ее идиотской», был на встрече с адвокатами в футболке и предложил начальнику отряда выпить кофе, вместо того чтобы пойти на зарядку.
«Видимо, песня „Bad Guy“ — саундтрек моего тюремного срока. По крайней мере, ее явно слушал кремлевский чиновник, составляя для меня план наказаний», — написал политик.
2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, после чего оно вступило в силу. Оппозиционер должен провести в колонии два года, шесть месяцев и две недели.
24 марта адвокаты Навального рассказали о его резком ухудшении здоровья. По их словам, оппозиционер уже несколько дней испытывает сильные боли в спине, у него начала отниматься нога. В качестве помощи оппозиционеру дают только таблетки ибупрофена.
Навальный считает, что сотрудники колонии намеренно вредят его здоровью, нарушая право на непрерывный восьмичасовой сон и не оказывая должной медицинской помощи. Они проводят проверки каждый час ночью, а также не раскрывают его диагноз.