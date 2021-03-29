«Bad Guy»: Навальный получил шесть выговоров за две недели в колонии

Алексей Навальный за две недели пребывания в исправительной колонии № 2 в Покрове получил шесть выговоров. Об этом политик написал у себя в соцсетях.

По его словам, выговоры выносит ему комиссия из семи человек. «Когда они отчитывают меня, сидя под портретом Путина, я вспоминаю, как в школе меня отчитывали на педсовете. Очень похоже», — отметил Навальный.

«Получаешь два выговора и можешь уехать в ШИЗО, а штука это неприятная, условия там близки к пыточным», — добавил он.

Оппозиционер заявил, что на рассмотрении у дисциплинарной комиссии есть еще 20 рапортов на него. В частности, за то, что он «встал с кровати на 10 минут раньше команды „подъем“», «отказался смотреть видеоколлекцию, назвав ее идиотской», был на встрече с адвокатами в футболке и предложил начальнику отряда выпить кофе, вместо того чтобы пойти на зарядку.

«Видимо, песня „Bad Guy“ — саундтрек моего тюремного срока. По крайней мере, ее явно слушал кремлевский чиновник, составляя для меня план наказаний», — написал политик.