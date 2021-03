The Weeknd выпустит песню как NFT

Свою песню как невзаимозаменяемый токен ранее захотел продать основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Трек, посвященный NFT, решил купить художник Майк Винкельманн, известный как Beeple, который недавно продал токен своей работы за рекордные 69 млн долларов. Он предложил Маску те же 69 млн, но тот попросил 420 млн единиц криптовалюты Dogecoin, то есть всего 24 млн долларов. В итоге миллиардер отказался от продажи.

В этом месяце The Weeknd переиздал свой первый микстейп «House of Balloons». Тесфайе опубликовал микстейп в оригинальном сведении. Изначально в песнях использовались семплы из композиций певицы Алии, а также групп Beach House, Siouxsie and the Banshees и Cocteau Twins. Из‑за нерешенных вопросов по поводу авторских прав элементы композиций не удалось включить в релиз.