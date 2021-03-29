Отца директора ФБК Ивана Жданова арестовали по уголовному делу

Директор Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в России иноагентом) Иван Жданов сообщил в фейсбуке, что на его отца Юрия Жданова завели уголовное дело о превышении должностных полномочий. Суд отправил Юрия под арест в СИЗО. Директор ФБК считает, что дело связано с его политической деятельностью.

По словам Жданова, его отец работал в поселке Искателей в Ненецком автономном округе. Сперва был заместителем главы, в последние годы работал на «невысокой поселковой должности», а с конца прошлого лета находился на пенсии.

Жданов говорит, что дело связано с тем, что его отец в составе жилищной комиссии региона рекомендовал главе поселка выделить квартиру женщине по договору социального найма. Позже выяснилось, что эта семья уже получала жилищную субсидию. В результате квартиру вернули администрации.

Директор ФБК отмечает, что глава поселка, член «Единой России», который подписал указ о выделении квартиры, фигурантом уголовного дела не стал.

«Отцу не первый раз придумывают какое‑то дело, постоянные проверки ФСБ, МВД, СК начались еще с 2016 года, когда я пошел на выборы в Барвихе. И ничего не могли накопать», — отметил Жданов.

26 марта у Юрия Жданова прошел обыск, после которого его увезли на допрос. Затем прошел суд, который отправил мужчину в СИЗО. Директор ФБК отметил, что год назад по этому делу уже проводилась проверка, но «ничего криминального» она не выявила.