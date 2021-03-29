В России выявили 8711 новых случаев коронавируса

В России выявили 8711 случаев коронавируса за сутки, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 377 заражений меньше, чем вчера.
Больше всего новых пациентов в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской и Воронежской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 528 543. За последние сутки вылечились 7280 человек, за все время — 4 146 408. За сутки умерли 293 пациента, за весь период — 98 033.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило 127,1 млн человек, 2,7 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений. На первом — США (30,2 млн), на втором — Бразилия (12,5 млн). За ними идут Индия (12 млн) и Франция (4,6 млн).