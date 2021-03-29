В России выявили 8711 новых случаев коронавируса

В России выявили 8711 случаев коронавируса за сутки, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 377 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых пациентов в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской и Воронежской областях.