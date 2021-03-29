Специалисты в Чехии выявили новый штамм коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Česká televize.

Очередную мутацию COVID-19 обнаружили сотрудники специализированной лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно. По их словам, она не опаснее, чем выделенные ранее британский и южноафриканский штаммы.

Агентство напоминает, что в Чехии, где распространяются британский и южноафриканский штаммы, эпидемиологическая обстановка остается одной из самых напряженных среди стран Евросоюза. В стране за все время пандемии зафиксировали более 1,5 млн заболевших и за весь период умерли почти 26 тыс. пациентов.

Южноафриканскую разновидность COVID-19 нашли в конце 2020 года. Ученые из Национального института инфекционных заболеваний в Йоханнесбурге установили, что этот штамм примерно на 50% заразнее других вариантов коронавируса. В марте Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России двух случаев заражения южноафриканским штаммом коронавируса.

В этом году очередные мутации инфекции были зафиксированы в Финляндии и Норвегии. В феврале новый штамм коронавируса во второй раз обнаружили в Великобритании.