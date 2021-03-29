«Никто» Ильи Найшуллера оказался самым кассовым фильмом недели в США

Фильм «Никто» российского режиссера Ильи Найшуллера стал самым кассовым в американском прокате за неделю. Об этом сообщает Reuters.

Картине удалось собрать 6,7 млн на 2460 площадках страны. Сборы в международном прокате составили 11,7 млн долларов. При этом бюджет ленты — 16 млн долларов.

На мировом рынке лидирующую позицию занимает блокбастер «Годзилла против Конга», собравший 121 млн долларов в 28 странах. Наибольшим спросом он пользуется в Китае, где заработал 70,3 млн долларов. Американская премьера ленты состоится 31 марта.

Главную роль в фильме «Никто» исполнил Боб Оденкерк, известный по сериалам «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Он же выступил продюсером проекта. Партнерами актера в картине стали Конни Нильсен и Кристофер Ллойд — они сыграли жену и отца главного героя Хатча Мэнселла.

По сюжету фильма Мэнселл — аудитор, ранее работавший на крайне опасных людей. Став семьянином, он ушел от дел, однако бандиты из прошлого вновь появились в его жизни. Это толкнуло Мэнселла вновь вернуться на путь ярости и жестокости.

Роль его противника исполнил Алексей Серебряков. Оператором проекта выступил Павел Погоржельский, ранее снявший «Солнцестояние». Сценарий написал автор «Джона Уика» Дерек Колстад. Среди продюсеров ленты — еще один создатель франшизы «Джон Уик» Дэвид Лейтч.

Ранее на «Афише Daily» вышел дайджест рецензий зарубежных критиков на «Никто» Ильи Найшуллера. Из них только одна резко негативная.