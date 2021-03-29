В России создадут единую базу цифровых профилей мигрантов. Она позволит приезжим получать госуслуги

В России заработает единая информационная платформа учета мигрантов, которая будет включать их цифровые профили. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Цифровой профиль будет включать информацию о правовом статусе приезжего, его месте жительства и работе, а также биометрические данные. С его помощью иностранцы смогут получать госуслуги в электронном виде, заключать трудовые отношения с работодателем, платить налоги и другие обязательные платежи.

Также сервис будет уведомлять о необходимости выезда за пределы России при окончании срока действия разрешительных документов.

В прошлом мае эксперты предложили МВД разработать приложение для мигрантов, где будет отображаться их «рейтинг социального доверия». В нем также планировалось хранить информацию о правовом статусе приезжего и его биометрию. Программу предлагали сделать обязательной.

В ноябре МВД сообщило, что создаст централизованный банк биометрических данных россиян, иностранцев и людей без гражданства. Он позволит распознавать людей по изображению лица или отпечаткам пальцев. В марте 2021 года ведомство объявило о разработке законопроекта, который обяжет мигрантов и их потенциальных работодателей регистрироваться в специальных электронных реестрах.

По данным МВД на сентябрь 2020 года, в России находится 7 млн мигрантов, из которых 4 млн являются трудовыми. Сергей Собянин заявлял, что число трудовых мигрантов в Москве сократилось в 2020 году на 40%.