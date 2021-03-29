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Ученые: в мантии Земли есть остатки протопланеты Тейя

Константин Зорниченко
Сегодня в 10:00

В мантии Земли могут находиться остатки протопланеты Тейя, столкновение с которой привело к образованию Луны. Об этом говорится в исследовании ученых Университета штата Аризона, опубликованном на сайте Ассоциации университетов космических исследований (USRA).

По данным специалистов, большая часть мантии Тейи при столкновении оказалась в мантии Земли, образуя так называемые крупные области с низкой скоростью сдвига (LLSVP). Это структуры нижней части мантии Земли, прилегающие к внешнему ядру планеты. Одна из них частично находится под Африканским континентом, а другая — под Тихим океаном.
Эксперты создали модель Земли, какой она была 4,5 млрд лет назад, и показали, что могло бы произойти при столкновении предполагаемой планеты размером с Марс или больше. Одним из других условий стало предположение, что Тейя была богата железом, и это делало ее чрезвычайно плотной.

После столкновения протопланета оказалась по большей части разрушенной, и некоторые ее части улетели в космос, где образовали Луну. Фрагменты мантии Тейи проникли в мантию Земли, и спустя сотни миллионов лет образовали LLSVP.

Ранее столкновение Тейи с Землей смоделировали ученые из Даремского университета в Великобритании. Опыт проверил эффект от удара невращающейся протопланеты, который показал появление спутника массой примерно 80% Луны. Добавление небольшого вращения создало симуляцию выхода Луны на орбиту вокруг Земли. При этом некоторые из рассмотренных вариантов столкновений космических тел продемонстрировали их слияние.

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