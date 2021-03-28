В России появилась награда «Заслуженная жена подводника»

Северный флот учредил награду для жен членов экипажей подводных лодок — «Заслуженная жена подводника». Медаль приурочили к 115-й годовщине подводного флота России, следует из заметки на сайте Министерства обороны.

Медалью «Заслуженная жена подводника» будут награждать супруг военнослужащих подплава, «чей семейный союз длится не менее десяти лет», а также овдовевших жен военнослужащих. Медаль может быть вручена по представлению командира экипажа подводной лодки или соединения по предложению женсовета, уточнили в пресс-службе Северного флота.

Награду вместе с удостоверением советуют вручать на торжественных мероприятиях, например, посвященных Международному женскому дню. Медаль имеет статус негосударственной памятной награды. Ее получили уже порядка 150 жен подводников.