Бойкот H&M в Китае, рекорд Гиннеса от «Бората 2» и другие новости дня

Путин сказал, что не стал делать прививку перед камерами, потому что в шприц с вакциной можно добавить все что угодно — физраствор, кефир или апельсиновый сок. По его словам, он не должен заниматься «обезьянничеством».

В Китае начали бойкотировать H&M и Nike после того, как бренды отказались от хлопка из Синьцзян-Уйгурского региона. Страна удалила магазины с карт в некоторых приложениях.

Члены ОНК посетили Навального в колонии, чтобы проверить информацию об ухудшении его здоровья. Они рассказали, что политик жалуется на боль в ноге и просит обезболивающее.

Facebook заблокировал страницу президента Венесуэлы за фейки о лечении коронавируса. Мадуро рассказал о настое чабреца «Карвативир», который якобы нейтрализует COVID-19 и при этом не обладает побочными эффектами.

В России выявили 9088 новых случаев COVID-19 — на 203 больше, чем вчера. Вылечились 8 630 человек, умерли — 336.

Группа Love of Lesbian провела концерт в Барселоне для 5000 зрителей — все они сдали тест на коронавирус. Теперь специалисты планируют проверить, повлияет ли это на распространение COVID-19 среди населения.

В Китае грузовик попал в аварию и перекрыл шоссе, из‑за чего движение встало. Фото происшествия завирусилось в соцсетях, потому что фура перевозила контейнер Evergreen и врезалась под тем же углом, что и судно в Суэцком канале.

Paramount+ удалил два эпизода мультсериала «Губка Боб» из‑за спорных сюжетов. В одной серии герои от скуки роются в женском белье, а в другой посетители «Красти краба» запираются на карантин в ресторане и начинают враждовать.

«Борат 2» установил рекорд Гиннесса. Это фильм с самым длинным названием в истории премии «Оскар».

Автор мема про навязчивых котов решила зарегистрировать бренд «Наташа, мы все уронили». Ей надоело, что компании используют фотожабу в рекламе и не спрашивают разрешения.

The Mars Volta выпустили демо одной из своих самых старых песен «Inertiatic ESP». Она появится на пластинке неизданных треков, который войдет в бокс-сет со всеми альбомами коллектива.