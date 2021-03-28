Facebook заблокировал страницу президента Венесуэлы за фейки о лечении COVID-19

Facebook заблокировал аккаунт президента Венесуэлы Николаса Мадуро за распространение дезинформации о лечении коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Представитель компании заявил, что Мадуро рекламировал средство, якобы способное победить инфекцию, хотя этому нет научных доказательств. По словам, лидера государства настой чабреца «Карвативир» нейтрализует COVID-19 и при этом не обладает побочными эффектами. Он утверждал, что эти «волшебные капли» придумал в XIX веке венесуэльский врач Хосе Грегорио Эрнандес, которого папа причислил к лику блаженных.

Соцсеть убрала видео, в котором Мадуро делал это заявление, и заблокировала его страницу на 30 дней, оставив в режиме чтения.

В компании пояснили, что Facebook руководствуется указаниями ВОЗ, которая утверждает, что лекарства от коронавируса сейчас нет, поэтому заявления о существовании средств, защищающих и лечащих от него, расцениваются как заведомо ложные.

В ноябре прошлого года Николас Мадуро опубликовал свой номер телефона и призвал соотечественников добавлять его в чаты в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Глава государства подчеркнул, что включается в борьбу за правду о Венесуэле.