«Можно показать укол, а уколоть физраствор»: Путин объяснил, почему не стал вакцинироваться публично

Владимир Путин рассказал, почему не стал делать прививку от коронавируса под камерами, как поступили некоторые другие мировые лидеры. Свою позицию он объяснил в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

«Ну мы разве с вами должны обезьянничать что ли? Обязательно делать, как кто‑то где‑то делает? Ну, наверное, нет», — ответил президент на вопрос, почему «нет ни одного кадра» его прививания.

Путин заявил, что нет необходимости в присутствии журналистов и съемки процедуры на камеры, ведь на «таком уровне» фальсификацию сделать несложно. «Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, не знаю, все что угодно — кефир, какой‑нибудь там апельсиновый сок. Я шучу, конечно, ну просто витамины. Ну это несерьезно, на мой взгляд», — прокомментировал он.

По его словам, после укола он чувствовал небольшой дискомфорт и «поламывания». Он также в течение трех суток не занимался спортом.

Президент не стал уточнять, какой из трех российских вакцин он воспользовался, и добавил, что об этом не знают даже вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

23 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин вакцинировался от коронавируса и готовится к вводу второго компонента вакцины.