Paramount+ удалил два эпизода «Губки Боба» из‑за спорных сюжетов

Стриминговый сервис Paramount+ удалил два эпизода мультсериала «Губка Боб» из‑за спорных сюжетов. Об этом сообщает IGN.

Речь идет о части «Mid-Life Crustacean» в 55 эпизоде третьего сезона и части «Kwarantined Krab» в 263 эпизоде 12-го сезона. Первый рассказывает о том, как загрустивший мистер Крабс решил провести время с Губкой Бобом и его другом Патриком Старом. Чтобы развлечься они решили порыться в нижнем белье мамы Крабса.

Во втором эпизоде инспектор из службы здравоохранения зафиксировал случай «моллюскового гриппа» в ресторане «Красти краб», поэтому всем посетителям и персоналу пришлось запереться на карантин в заведении. Предсказуемо, это привело к тому, что все находившиеся на локдауне начали выходить из себя и враждовать. По словам представителей студии Nickelodeon, такой сюжет очень напоминает ситуацию с пандемией коронавируса, и чтобы не задеть чувства пострадавших от режима самоизоляции, эпизод решили убрать из каталога. Пользователи Reddit сообщили, что в новом переиздании сериала на DVD «Kwarantined Krab» также отсутствует.

В июле прошлого года японский художник-аниматор, известный под именем Narmak, выпустил первый эпизод аниме-сериала по «Губке Бобу». Видео длится почти 15 минут и продолжает одну из главных сюжетных линий оригинального мультсериала — защиту секретной формулы крабсбургеров. Один из отрицательных героев шоу, Баббл Бас, охотится за рецептом — и ему удается его заполучить.