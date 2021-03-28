В Барселоне провели концерт для 5000 зрителей. Все они сдали тест на коронавирус

Все присутствовавшие на шоу перед этим сдали тест на коронавирус. У шести человек анализ оказался положительным, и они не смогли попасть на мероприятие. Для проверки потенциальных зрителей разделили на три группы, и пункты сдачи анализов открыли в вентилируемых помещениях.

В Барселоне 26 марта прошел концерт испанской группы Love of Lesbian, который посетили 5000 человек. Об этом сообщает The Guardian .

Вирусолог Борис Револло заявил, что такие меры приближают страну к проведению концертов и других мероприятий. El Correro отмечает, что такой подход станет поворотным моментом в организации культурных событий.

Концертные менеджеры получили специальное разрешение от властей, так как в стране пока что запрещено собираться группами больше четырех человек. В стоимость билета входил тест на COVID-19 и маска, ношение которой во время представления было обязательным.

Через две недели специалисты планируют сравнить показатель заболеваемости среди всех пришедших на шоу Love of Lesbian и среди населения в целом.

Ранее австралийская группа King Gizzard & the Lizard Wizard опубликовала запись своего концерта, который прошел 26 февраля в Мельбурне в зале Sidney Myer Music Bowl перед живой публикой. Коллектив смог провести выступление благодаря низкому уровню распространения коронавируса в Австралии.