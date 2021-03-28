НАСА запустит новый крошечный спутник. Он будет изучать атмосферы экзопланет

НАСА планирует запустить крошечный спутник Pandora, который будет изучать атмосферы экзопланет. Об этом сообщает Digital Trends.

С помощью аппарата исследователи планируют изучить атмосферы не только в видимом, но и в инфракрасном диапазоне. Запуск Pandora входит в программу низкобюджетных миссий НАСА Pioneers.

«Изучение экзопланет переходит от эпохи открытия новых небесных тел к эпохе описания их атмосферных явлений. Pandora поможет понять, как звездная активность влияет на наши атмосферные измерения экзопланет. Это заложит основу для будущих миссий, направленных на поиск планет с атмосферой, похожей на земную», — заявила руководительница проекта Элайза Куинтана.

По словам ученых, за последнее десятилетие были открыты тысячи планет, находящихся на пределами Солнечной системы.

В апреле прошлого года ученые, просматривая архивные данные космического телескопа НАСА «Кеплер», обнаружили экзопланету, наиболее похожую на Землю. Космическое тело Kepler-1649c, вращается вокруг красного карлика Kepler-1649. Она находится в 300 световых годах от Земли, а также схожа с ней по размерам и равновесной температуре (это теоретическая температура, которую бы имела планета, если бы являлась абсолютно черным телом, нагреваемым только звездой).