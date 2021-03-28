В Китае образовалась пробка из‑за грузовика с контейнером Evergreen. Ничего не напоминает?

Утром 27 марта на скоростной автомагистрали в Нанкине грузовик попал в аварию и перекрыл движение. На происшествие никто бы не обратил внимание, если бы фургон не перевозил контейнер компании Evergreen. Фото с камер видеонаблюдения завирусилось в китайской соцсети Weibo, пишет Mothership.

Пользователи обратили внимание, что происшествие с грузовиком очень напоминает историю с перекрывшим Суэцкий канал судном Ever Given, принадлежащим компании Evergreen Marine и перевозившим сотни контейнеров из Китая в Нидерланды.