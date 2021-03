В Китае образовалась пробка из‑за грузовика с контейнером Evergreen. Ничего не напоминает?

Пользователи обратили внимание, что происшествие с грузовиком очень напоминает историю с перекрывшим Суэцкий канал судном Ever Given, принадлежащим компании Evergreen Marine и перевозившим сотни контейнеров из Китая в Нидерланды.

Помимо одинакового названия, пользователи нашли еще несколько совпадений — грузовик и корабль отклонились от курса вправо и остановились под углом примерно 45 градусов, образовав пробку.

24 марта в водах Египта 400-метровое судно Ever Given компании Evergreen Marine село на мель, потеряв управление из‑за сильного ветра и песчаной бури. После того как был заблокирован проход по Суэцкому каналу, в обоих направлениях образовались огромные очереди из кораблей. В пробке застряли больше 100 судов. По подсчетам The Jerusalem Post, каждый час, пока канал не работает, стоит 400 миллионов долларов.