Аниме-сериал по Dota 2 занял первое место на Netflix в пяти странах. В том числе в России

Аниме-сериал «Dota: Кровь дракона» от Netflix стал лидером по популярности в онлайн-кинотеатре в пяти странах. Среди них оказалась Россия, следует из статистики в аккаунте Dota 2 в твиттере.

Другие четыре страны, где сериал занял первое место среди пользователей сервиса, — это Болгария, Филиппины, Сербия и Украина.