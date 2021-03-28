Аниме-сериал по Dota 2 занял первое место на Netflix в пяти странах. В том числе в России

Аниме-сериал «Dota: Кровь дракона» от Netflix стал лидером по популярности в онлайн-кинотеатре в пяти странах. Среди них оказалась Россия, следует из статистики в аккаунте Dota 2 в твиттере.
Другие четыре страны, где сериал занял первое место среди пользователей сервиса, — это Болгария, Филиппины, Сербия и Украина.
После выхода «Dota: Кровь дракона» фанаты компьютерной игры стали чаще играть за персонажей Dragon Knight, Mirana и Luna, которых показали в сериале.
Премьера аниме «Dota: Кровь дракона» состоялась 25 марта на Netflix. В производстве сериала поучаствовал разработчик игры — компания Valve.
Dota 2 вышла в июле 2013 года. Это многопользовательская компьютерная игра, которая является продолжением DotA — пользовательской карты-модификации для Warcraft III: Reign of Chaos и дополнения к ней Warcraft III: The Frozen Throne. На данный момент Dota 2 входит в перечень киберспортивных дисциплин.