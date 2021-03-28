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Члены ОНК посетили Навального в колонии после жалоб на боли в ноге. Он попросил обезболивающее

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:33

Члены Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области посетили Алексея Навального в колонии ИК-2 «Покров» после того, как он пожаловался на боли в спине и ноге и отсутствие медицинской помощи. Об этом сообщается на сайте Общественной палаты.

По словам председателя ОНК Вячеслава Куликова, политик рассказал о болях в ноге и попросил передать обезболивающее «Деклофинак». Правозащитник подчеркнул, что Навальный ходит самостоятельно и других пожеланий не высказал.

«Мы проверили медицинскую документацию в медицинской части ИК и убедились, что заявка на данный медицинский препарат от Алексея Навального официально зафиксирована. Мы попросили медиков обратить на это внимание и в случае необходимости провести дополнительное медицинское обследование», — заявил Куликов.

Ранее о тяжелом состоянии Навального рассказали его адвокаты. Они сообщили, что политик жаловался на боли в течение нескольких недель, но запрещал говорить об этом публично. Тюремные медики оценили состояние оппозиционера как удовлетворительное. Также он попросил прекратить «пытку бессонницей» — ночью сотрудники колонии ежечасно будят и снимают на камеру осужденного.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, после чего оно вступило в силу. Оппозиционер должен провести в колонии два года шесть месяцев и две недели.

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