The Mars Volta выпустили демо песни «Inertiatic ESP». Она войдет в переиздание дискографии группы

Американская группа The Mars Volta выпустила демо одной из своих самых старых песен «Inertiatic ESP». Трек можно послушать Spotify, Deezer и Tidal.
В начале марта музыканты анонсировали бокс-сет из 18 пластинок со всеми альбомами коллектива. Коллекция, получившая название «La Realidad De Los Sueños» выйдет 23 апреля тиражом 5000 копий. Демо «Inertiatic ESP» будет одним из бонусов к первой полноформатной пластинке артистов «De-Loused In The Comatorium», на которую попала финальная версия композиции.
На опубликованной записи отличается звук от песни на альбоме. Кроме того, на ней не до конца записана вокальная партия.
The Mars Volta распались восемь лет назад, но в 2019 году фронтмен Седрик Бикслер-Завала заявил, что группа скоро воссоединится.