The Mars Volta выпустили демо песни «Inertiatic ESP». Она войдет в переиздание дискографии группы

В начале марта музыканты анонсировали бокс-сет из 18 пластинок со всеми альбомами коллектива. Коллекция, получившая название «La Realidad De Los Sueños» выйдет 23 апреля тиражом 5000 копий. Демо «Inertiatic ESP» будет одним из бонусов к первой полноформатной пластинке артистов «De-Loused In The Comatorium», на которую попала финальная версия композиции.

Американская группа The Mars Volta выпустила демо одной из своих самых старых песен «Inertiatic ESP». Трек можно послушать Spotify , Deezer и Tidal .

На опубликованной записи отличается звук от песни на альбоме. Кроме того, на ней не до конца записана вокальная партия.

The Mars Volta распались восемь лет назад, но в 2019 году фронтмен Седрик Бикслер-Завала заявил, что группа скоро воссоединится.