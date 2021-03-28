В России выявили 9 088 новых случаев коронавируса

В России выявили 9 088 случаев коронавируса за последние сутки в 84 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 203 заболевших больше, чем вчера.
Больше всего новых случаев заражения — в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Самарской, Иркутской, Саратовской и Свердловской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 519 832. За последние сутки вылечились 8 630 человек, за все время — 4 139 128. За сутки умерли 336 пациентов, за весь период — 97 740.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 126,7 млн человек, 2,7 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (30,2 млн). На втором месте — Бразилия (12,4 млн), на третьем — Индия (11,9 млн), на четвертом — Франция (4,5 млн).