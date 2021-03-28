В России выявили 9 088 новых случаев коронавируса

В России выявили 9 088 случаев коронавируса за последние сутки в 84 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 203 заболевших больше, чем вчера.

Больше всего новых случаев заражения — в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Самарской, Иркутской, Саратовской и Свердловской областях.