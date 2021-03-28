В Китае начали бойкотировать H&M и Nike. Бренды отказались от хлопка из Синьцзян-Уйгурского региона

Китайская общественность бойкотирует продукции H&M, Nike и другие международные компании, которые отказались использовать хлопок из Синьцзяна и обвинили власти Китая в преследованиях мусульман-уйгуров и использовании рабской силы. Об этом сообщает Global Times.

В китайском аналоге твиттера Weibo распространилось заявление H&M, в котором компания выразила обеспокоенность сообщениями правозащитников об использовании принудительного труда на китайских фабриках. Открытое письмо было опубликовано еще осенью 2020 года, но не привлекало внимания китайцев до этой недели.

Пользователи Weibo запустили хештег #ISupportXinjiangCotton («Я поддерживаю синьцзянский хлопок»), который пользователи сопровождают фотографиями, где позируют в одежде отечественного бренда Lining. Компания сети торговых центров Wuikatimes в столице Синьцзяна Урумчи, в котором находится магазин H&M, потребовала от бренда извиниться перед синьцзянцами.

The Wall Street Journal пишет, что в приложении для вызова такси Didi больше нельзя указать H&M как пункт назначения. Некоторые мобильные карты перестали выдавать магазин в результатах поиска.

По данным The New York Times, H&M, Nike и другие бренды могли запустить кампанию после санкций Евросоюза, введенных в связи с преследованием уйгуров 22 марта. В тот же день Китай принял ответные меры и назвал обвинения «ложью и дезинформацией, игнорирующей и искажающей факты».

Уйгуры — мусульманский народ, являющийся этническим меньшинством в Китае. Они живут на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района, где широко распространены репрессии против приверженцев ислама.

В январе Twitter заморозил аккаунт посольства КНР в США из‑за публикации дипмиссии о правах жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района. Соцсеть скрыла пост о том, что уйгурские женщины больше не являются «машинами для деторождения», а «освободили свой разум» и стали «более уверенными и независимыми». Эта публикация стала комментарием к материалу китайской газеты, где опровергались утверждения о принудительной стерилизации женщин в провинции.