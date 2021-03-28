В шоу Saturday Night Live показали пародию на клип Эминема «Without Me». Песню посвятили NFT

По сюжету глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен проводит встречу со студентами и после ее речи преподаватель предлагает учащимся задать ей вопросы. Руку поднимает человек в старомодном костюме Робина и начинает читать рэп об NFT. После этого другой студент в образе Морфеуса из «Матрицы» спел о том, что люди могут покупать NFT абсолютно любых изображений. Когда Йеллен просит подробнее объяснить, что означает этот термин, в аудитории появляется рэпер Джек Харлоу, который в своем куплете говорит, что невзаимозаменяемый токен единицы информации — уникален.

В американском скетч-шоу Saturday Night Live вышла пародия на клип Эминема «Without Me». Ее можно посмотреть на ютьюбе .

NFT, или невзаимозаменяемый токен, — это запись в блокчейне, которая служит уникальным идентификатором произведения. Она приписывает работу определенному владельцу и позволяет передать ее другому.

В декабре прошлого года шоу SNL представило пародию на другой хит Эминема — «Stan». В ролике под названием «Stu» главный герой пишет письма Санта-Клаусу с просьбой подарить ему консоль PlayStation 5.

Актер Джон Красински в январе этого года стал гостем юмористической программы, на которой исполнил несуществующую вступительную песню из сериала «Офис». Скетч стал не единственным номером выпуска SNL, где обыграли известное шоу канала NBC. Во время вступительного диалога Красински участники труппы просили его «изобразить „Офис“» и «поцеловать Пэм».