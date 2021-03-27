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Во Франции монахи устроили экстренную распродажу почти трех тонн сыра из‑за пандемии

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:51

Служители Аббатства Сито в Бургундии устроили экстренную распродажу сыра, который скопился у них из‑за пандемии и последовавшего падения спроса. Об этом сообщает The Guardian.

Обычно сыр продают посетителям монастыря и ресторанам, однако из‑за карантинных ограничений количество постоянных покупателей сильно сократилось — продажи просели на 50%, рассказал брат Жан-Клод, который отвечает за маркетинг в аббатстве.

«Мы пытались объяснить нашим 75 коровам, что им нужно производить меньше молока, но они, похоже, не понимали», — отметил он.

В итоге в Сито нераспроданными остались четыре тысячи головок сыра общим весом 2,8 тонны. Служителям монастыря нужно было скорее избавиться от этих запасов, пока они не испортились. Решение нашлось — сыр решили продать онлайн.

На помощь монахам пришел стартап Divine Box, который продает в интернете продукты, сделанные аббатствами во Франции и других странах. Купить сыр теперь можно на его сайте: минимальный заказ — две головки по 23 евро каждая, плюс доставка.

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