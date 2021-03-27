Во Франции монахи устроили экстренную распродажу почти трех тонн сыра из‑за пандемии

Служители Аббатства Сито в Бургундии устроили экстренную распродажу сыра, который скопился у них из‑за пандемии и последовавшего падения спроса. Об этом сообщает The Guardian.

Обычно сыр продают посетителям монастыря и ресторанам, однако из‑за карантинных ограничений количество постоянных покупателей сильно сократилось — продажи просели на 50%, рассказал брат Жан-Клод, который отвечает за маркетинг в аббатстве.

«Мы пытались объяснить нашим 75 коровам, что им нужно производить меньше молока, но они, похоже, не понимали», — отметил он.