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Посмотрите видео, которое снял дрон перед падением в жерло извергающегося вулкана Фаградальсфьядль

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:20

Фотограф Гардар Олаф из Исландии опубликовал в инстаграме видео последних секунд существования своего дрона, упавшего прямо в жерло извергающегося вулкана Фаградальсфьядль.

Олаф хотел снять проснувшийся вулкан с максимально близкого расстояния и подозревал, что ради этих кадров ему придется пожертвовать коптером. В итоге устройство, конечно же, расплавилось, но все-таки успело заснять очень зрелищный ролик.

Позже он поделился и другими кадрами извергающегося Фаградальсфьядля. Однако на этот раз беспилотник остался целым и невредимым.

Вулкан Фаградальсфьядль проснулся вечером 19 марта. Он расположен на юго-западе Исландии, примерно в 30 километрах от столицы страны Рейкьявика. Извержение последовало за серией из более чем 20 тысяч подземных толчков на территории, где около 800 лет не отмечалось вулканической активности.

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