В Петербурге появился памятник шаверме. Местная администрация назвала это актом вандализма

В Приморском районе Петербурга на фасаде одного и домов установили памятник шаверме. Об этом сообщили жители города в соцсетях.

Скульптура появилась на стене дома № 106 по Школьной улице. Она изображает руку, держащую сверток в фольге. Снизу подпись: «Питерской шаверме».

Как отмечает «Бумага», недалеко от этого места находится кафе-шаверма «Раш Лаваш», сотрудникам которого принадлежит идея установки памятника.