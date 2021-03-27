В Петербурге появился памятник шаверме. Местная администрация назвала это актом вандализма

В Приморском районе Петербурга на фасаде одного и домов установили памятник шаверме. Об этом сообщили жители города в соцсетях.
Скульптура появилась на стене дома № 106 по Школьной улице. Она изображает руку, держащую сверток в фольге. Снизу подпись: «Питерской шаверме».
Как отмечает «Бумага», недалеко от этого места находится кафе-шаверма «Раш Лаваш», сотрудникам которого принадлежит идея установки памятника.
«Конечно, мы согласовывали [установку объекта], без этого оно бы не появилось. С кем именно — не владею информацией. Наши цели — прорекламировать заведение и обозначить значимость, важность этого блюда в нашем городе», — рассказали изданию в колл-центре предприятия.
Однако в районной администрации сомневаются, что скульптура обладает хоть какой‑то художественной ценностью, пишет «Фонтанка».
«Мы предполагаем, что это акт вандализма и рекламы со стороны предприятия общественного питания, располагающегося в этом здании», — сообщили изданию в пресс-службе.