Триумф российских фигуристок, первый сдвиг контейнеровоза и другие новости дня

Российские фигуристки впервые в истории завоевали все три медали на чемпионате мира. Из‑за допингового скандала вместо гимна на награждении звучал Первый концерт Петра Чайковского.

Тело утонувшего сооснователя группы «Звуки Му» и журналиста Александра Липницкого нашли в Москве-реке в Подмосковье. Похороны музыканта, предварительно, назначены на вторник, 30 марта.

Ассоциация владельцев кинотеатров попросила мэрию Москвы снять ограничение на заполняемость кинозалов. Сейчас в них можно занимать не более 50% мест.

Контейнеровоз Ever Given, застрявший на мели в Суэцком канале, впервые сдвинулся с места. Вероятно, в этом помогли военные США, которые присоединились к операции по освобождению прохода.

Минфин внес законопроект, который позволит взять семейную ипотеку на строительство частных домов. Кредит можно будет взять под 6% годовых.

В России за сутки выявили 8885 новых случаев коронавируса — на 282 меньше, чем вчера. Вылечились 10 337 человек, умерли — 387.

В «Сколково» преподаватели начали вести лекции в виде голограмм. Такое 3D-решение позволяет профессорам взаимодействовать со студентами, находясь в любой точке мира.

Альбом Скриптонита «Свистки и бумажки» из‑за технической ошибки вышел в нескольких странах раньше официального релиза — 30 марта. В итоге артист решил опубликовать пластинку для всех.

Автор серии книг «Песнь льда и огня» Джордж Мартин подписал пятилетний контракт с HBO. Он будет разрабатывать новые шоу для сети и ее стрим-сервиса HBO Max.

Paramount Pictures начала работу над новыми «Трансформерами». Деталей пока мало, но известно, что картина никак не будет связана с предыдущими фильмами.

В сети появился новый кадр из байопика принцессы Дианы с Кристен Стюарт в главной роли. Премьера ленты запланирована на осень 2021 года.