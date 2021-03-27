В Бангкоке обезьяну с лишним весом отобрали у владельца и отправили на реабилитацию

Бангкокский продавец на рынке Маноп Эмсан завел себе обезьяну и привязал к прилавку, периодически подкармливая фастфудом. Примат сильно поправился и на 20 килограмм превысил норму веса для его вида. Животное пришлось забрать на реабилитацию, пишет The Sun.

Прохожие обеспокоились здоровьем обезьяны и обратились в Центр защиты дикой природы. Представители организации приехали к животному и обнаружили, что помимо проблем с лишним весом, питомец был привязан неправильной шлейкой.

Сейчас обезьяна находится в «лагере для толстых», где она займется спортом и сядет на строгую диету под наблюдением специалистов. После реабилитации он попадет в дикую природу.

Эмсан заявил, что считал Годзиллу своим сыном и очень о нем заботился. По его словам, он не выживет на воле, и уже стал грустным и угрюмым вдали от хозяина.

Начальник лесного хозяйства Департамента национальных парков Таиланда Нави Чангпиром отметил, что тайские законы запрещают держать таких животных в качестве питомцев. Если граждане находят диких обезьян, то должны позвонить в полицию, а специалисты заберут животных и позаботятся о них.