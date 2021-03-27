В Индии политик пообещал избирателям полеты на Луну, роботов и искусственный айсберг

В Индии один из кандидатов на выборах в Законодательное собрание штата Тамилнад пообещал, что в случае своей победы подарит каждому избирателю вертолет, искусственный айсберг и путевку на Луну. Об этом сообщает Indian Express.

Речь идет о местном жителе Тхуламе Сараванане — он будет участвовать в выборах 6 апреля в качестве независимого кандидата. На эмблеме его избирательной кампании изображено мусорное ведро с подписью «Символ честности — мусорное ведро».

В числе других предвыборных обещаний политика — роботы для выполнения работы по дому, дорогой автомобиль в каждую семью, а также центр космических исследований и стартовый комплекс для запуска ракет.

Если Сараван победит, то каждый, кто отдал за политика свой голос, сможет слетать на Луну на 100 дней. Что касается айсберга, то его предлагается использовать вместо кондиционера.

По словам кандидата, своими обещаниями он пытается привлечь внимание к методам ведения кампаний остальных политиков. Они заманивают людей бесплатной едой и мероприятиями, а выбирать нужно тех, кто дает честные обещания, отметил он.

Какая на самом деле политическая программа у Сараванана, он не уточнил.

В Индии проводят одни из самых дорогостоящих выборов в мире. Их кандидаты, как правило, не только раздают избирателями еду, но и обещают бесплатную бытовую технику в каждую семью.