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Сахалинский университет расселил общежития после смерти студентов от удара тока

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:10

Сахалинский государственный университет перешел на дистанционное обучение и отправил иногородних студентов из общежитий домой для проверки зданий. Такое решение было принято после того, как двое студентов погибли в одном из корпусов от удара током, сообщается на сайте вуза.

Тела студентов нашли утром 26 марта на третьем этаже общежития № 3. Возбуждено уголовное дело о причинении по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). По версии Следственного комитета, удар током произошел из‑за неправильно установленного электроводонагревателя.

Также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц.

Студенты вуза рассказывали Sakh.com, что в этой секции общежития давно наблюдаются проблемы с проводкой, из‑за чего вода и шланг бились током. После происшествия общежитие № 3 обесточили, а студентов, проживающих в нем, временно переселили в Дом Ветеранов в поселке Луговое. Им организовали питание и предоставили автобус, который будет курсировать между общежитием и Домом Ветеранов.

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