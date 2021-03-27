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Москва вошла в рейтинг лучших столиц по качеству воздуха за 2020 год

Виктория Шанина
Сегодня в 14:55

Москва вошла в топ-30 мировых столиц с самым чистым воздухом за 2020 год. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мэра города Сергея Собянина.

Список составлялся на основе данных о содержании в атмосфере мелких твердых частиц (PM2.5). Данные поступают с наземных станций мониторинга на онлайн-платформу IQAir.

Всего в рейтинге 92 города. Москва обошла по качеству воздуха Париж, Вену и Берлин. С 2013 года количество частиц РМ2.5 в столице России снизилось в полтора раза.

В предыдущем году самая высокая концентрация PM2.5 была в Дели, Дакке и Улан-Баторе. В Москве содержание частиц было ниже, чем в Софии, Белграде, Афинах, Варшаве, Риме и Париже.

Ранее компания IQAir заявила, что за время пандемии качество воздуха улучшилось в большинстве стран мира. Наиболее заметными оказались изменения в Сингапуре, Пекине и Бангкоке — там вредные выбросы снизились на 25%, 23% и 20% соответственно.

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